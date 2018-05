Burladingen Ringinger krempeln die Ärmel hoch

Burladingen-Ringingen. Wie Ortvorsteher Weiß sagte, will er im Dorf mehr naturnahe Grünflächen schaffen. So wurde unter anderen neben der Festhalle der Hang mit einer Blumenwiesen eingesät. Der Platz zwischen Rathaus und Schule sieht nun freundlich aus, dort wurden neue Blumenkübel aufgestellt und bepflanzt. Während die Aussegnungshalle einen frischen Anstrich erhielt, entfernten andere Helfer Granitplatten auf einem Gräberfeld. Auf dem alten Sportplatz wurde die maroden Fluchtlichtanlage zurückgebaut, an der Ecke Zuggassse/Helschlochstraße wurde der Hang abgemäht und hergerichtet.

Lumpenkapelle kümmert sich um das Bänkle

Eine weitere Herzensangelegenheit ist dem Ortsvorsteher der Kindergarten. Dieser ist zwar unter kirchlicher Leitung, doch wie der Ortsvorsteher betont, "sind dies unsere Kinder, und es ist selbstverständlich, dass wir auch hier mit anpacken".