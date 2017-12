Burladingen Reichlich "Frauenpower" für Zukunft

Ausgeschieden aus dem Führungsteam sind fast nur Gründungsmitglieder, die "in einer rührigen Vorstandschaft", wie Kuster rekapitulierte, den Verein zu einer wichtigen Größe im Bereich Kultur und Konzerte in Burladingen gemacht haben. Zum einen der Kassierer Armin Simmendinger; der Mann der ersten Stunde und der Zahlen, EDV-versiert. "Ein Fels in der Brandung" sei er so manches Mal gewesen, lobte Kuster und erinnerte daran, wie viel Arbeit es für Simmendinger gewesen sei, die Advents-Kalender-Aktion zu etablieren. Auch Berthold Barth und Gundi Speidel seien Gründungsmitglieder der ersten Stunde, zwei Jahre später sei Helfried Ringel zu ihnen gestoßen, und alle vier hätten sich dafür eingesetzt, dass der Verein seine Ziele im vergangenen Jahrzehnt verwirklichen konnte. Für die Beirats-Mitglieder, die allesamt als Mitglieder im Verein bleiben, gab es Gutscheine für ein Essen im Burladinger Kesselhaus.