Burladingen Rat will Ebert an die Kandare nehmen

B urladingen. Im Normalfall ist die Hauptsatzung einer Gemeinde so etwas wie die Bibel im Nachttisch eines Hotelzimmers: immer da, immer gültig, selten gelesen. Jetzt scheint sich der Burladinger Gemeinderat fraktionsübergreifend ganz tief in die rechtlichen Vorschriften der Burladinger Hauptsatzung eingearbeitet zu haben, die auf zwölf Seiten und in achtzehn Paragraphen so ziemlich alles regelt, was die Aufgaben und Kompetenzen von Ausschüssen, Ortschaftsräten, Gemeinderat, Beigeordnetem und Bürgermeister sind.

Und hier sehen die Räte wohl Handlungsbedarf. "Wir wollen in manche Dinge stärker eingebunden werden", begründete CDU-Fraktionsvorsitzender Michael Eisele den Antrag, den er im Namen beider Fraktionen, also auch der Freien Wähler, in der jüngsten Sitzung vortrug.

Die Hauptsatzung soll noch im Juni, spätestens aber im Juli auf der Tagesordnung des Gemeinderates stehen. Und noch eine Überraschung hielt Eisele parat: Ein neuer Entwurf der Burladinger Hauptsatzung soll der Verwaltung rechtzeitig in den nächsten Wochen zugesandt werden.