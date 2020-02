Burladingen Räude: Jäger im Killertal schlagen Alarm

Was den Vierbeinern in der Wildnis und danach womöglich auch in der Wohnstube zu schaffen macht, ist ein winzig kleiner Achtbeiner. Eine Räudemilbe, lateinisch Acariformes, weshalb die darauf sich einstellende Erkrankung auch Acariose genannt wird. Im Volksmund Räude oder Krätze. Der Hauptwirt der Räude-Erreger ist der Fuchs, die Krankheit befällt aber auch Wildschweine.