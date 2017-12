Burladingen Psychotherapie in eigenen vier Wänden

Burladingen. Psychotherapieplätze, die von der gesetzlichen Kasse gezahlt werden, sind seit einigen Jahren Mangelware. Viele Menschen warten oft viele Monate auf einen Therapieplatz oder müssen die Therapie in einer Privatpraxis aus eigener Tasche zahlen. Der Verein "Sinn erfüllt leben" bietet auch Menschen mit geringerem Einkommen die Möglichkeit, Psychotherapie in Anspruch zu nehmen.

Ein weiterer Arbeitszweig des Vereins ist im Bereich häusliche Psychotherapie und Seelsorge geplant. Die Versorgung von Menschen, die ihre Wohnung nicht mehr oder nur sehr erschwert verlassen können, sei im psychotherapeutischen und seelsorgerischen Bereich kaum gegeben, macht der neugegründete Verein deutlich. Sowohl evangelische als auch katholische Geistliche hätten vor allem im ländlichen Gebiet eine immer größer werdende Seelsorgeeinheit zu betreuen. Dies führe dazu, dass die Leiter der Gemeinden immer weniger Zeit hätten, Hausbesuche bei Gemeindegliedern vorzunehmen, wenn diese alt und krank seien und die Gottesdienste nicht mehr besuchen könnten.

Was den psychotherapeutischen Bereich betreffe, sei es noch schwieriger, so der Verein. Da die Psychotherapeuten schon seit Jahren lange Wartelisten führten, sei an Hausbesuche schon allein aus diesem Grunde nicht zu denken. Insbesondere Menschen mit Gehbehinderung oder vollständiger Immobilität, alte Menschen, immungeschwächte Menschen, zum Beispiel während der Chemotherapie, sowie Menschen mit psychischen Einschränkungen wie Angststörungen seien deshalb oft unterversorgt.