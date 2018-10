Burladingen Plötzlich größter Arbeitgeber im Dorf

Burladingen-Stetten. "Damals wollte das keiner und ich habe es einfach gemacht. Heute muss ich sagen, ich war meiner Zeit voraus", lacht der 51-jährige Unternehmer und Firmengründer rückblickend. Bauermeister ist in Trochtelfingen aufgewachsen, ging dort zur Schule. Gegenströmig war er schon immer, wollte vieles anders machen, erzählt er lachend von seiner Jugend. Mit einem Irokesenschnitt sei er rumgelaufen, habe in einer Punk-Rockband gespielt, Verwandte und Freunde hätten sich gefragt, was aus ihm mal werden soll.

"Meinem Ausbilder war der Irokesenschnitt egal"

1988 begann er schließlich im Schwarzwald eine Lehre zum Zimmermann. "Meinem Ausbilder war der Irokesenschnitt egal", winkt Bauermeister ab. Auch sein Chef war offensichtlich einer, der gerne neue Wege beschritt. Seine Firma war die erste in Baden-Württemberg, die die neue Einblastechnik für nachhaltige Dämmstoffe verwendete. Was Bauermeister faszinierte, war nicht nur, dass die Arbeit deutlich einfacher ist. "Wenn sie unterm Dach kopfüber Glaswolle einbauen oder Styroporplatten verlegen müssen, ist das ziemlich beschwerlich", berichtet er. Mit der neuen Technik wurde Zellulosematerial, hergestellt aus zerschredderten alten Zeitungen und mit Salzen behandelt, damit es nicht brennbar ist, mit Hilfe eines flexiblen Schlauches einfach in die Hohlräume in Dach und Wand geblasen. "Die alten Zeitungen sind aus Holz, das wächst nach", begeistert Bauermeister sich noch heute über die Nachhaltigkeit des Produktes. Und: "Das kommt in jede Ritze und jeden Hohlraum, es dämmt auch bei Hitze viel besser als Glaswolle, leitet Lärm und Geräusche deutlich weniger als Styropor".