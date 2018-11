Burladingen Peter Wuhrer verteidigt Titel beim Adlerschießen

Der Vorsitzende Josef Musler konnte 19 Schützen begrüßen. Nach der Auslosung der Reihenfolge wurde gegen 10.30 Uhr mit dem Schießen auf den Adler begonnen. Traditionell wurde der erste Schuss auf die Krone vom Vorsitzenden selbst abgegeben. Danach ging gemäß der Auslosung weiter. Jeder Schütze, der eine Trophäe getroffen hatte, musste bis zum entscheidenden Schuss auf den Rumpf des Adlers aussetzen. Die Krone ging bereits nach 19 Schuss an Bernd Kuster. Weitere 52 Schuss waren für den Apfel nötig, der ging an Rolf Sechting. Weitere 32 Schüsse später ging das Zepter an Moritz Henning. Nach 59 weiteren Schüssen fiel der recht Flügel durch einen Schuss von Lambert Hauser, ehe es zum Mittagessen ging, das Dank Ulli Pahl und Bernd Kuster wieder einmal äußerst delikat ausfiel.

Danach zeigte sich der linke Flügel als äußerst schussresistent und fiel erst nach dem 198, den Josef Musler abgab. Danach wurde mit dem Schuss auf den Rumpf der Schützenkönig ermittelt. Und der ließ sich nicht lange bitten. Nach nur 16 Schuss stand fest, dass Peter Wuhrer seinen Vorjahrestitel verteidigen konnte. Natürlich wurde anschließend noch kräftig gefeiert.

Kleine Anekdote am Rande: Beim Schießen auf die Krone schoss der stellvertretende Vorsitzende Joachim Horn aus Versehen den "Schnabel" des Adlers ab. Dafür erntete er neben lauten Lachern auch Beifall von den übrigen Schützen.