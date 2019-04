Burladingen Offene Geschäfte locken viele Besucher

Auch die Feuerwehr präsentiert sich

Auch die Feuerwehr nutzte den Sonntag für eine Werbeveranstaltung, dem "Fire-Tag". An gleich drei Standorten präsentierte sich die Wehr, um neue Mitglieder zu werben. Dabei werden nicht nur die Ausrüstung, die Fahrzeuge und die Uniformen zur Schau gestellt sondern auch an praktischen Beispielen und Schauübungen einprägsame Beispiele für die Arbeit der Feuerwehr gegeben. So auch an den drei Standorten die von Mitgliedern aus allen Feuerwehrabteilungen der Stadt Burladingen besetzt waren mit jeweils einem Informationsstand an dem es für Kinder Luftballons und Schlecksachen gab.

Im Bereich des Gewerbegebietes Schlichte wurde der Umgang mit Kleinlöschgeräten, wie in den meisten Haushalten vorhanden, demonstriert. Handfester ging es im Bereich der Trigema-Tankstelle zu, wo ausgebildete Feuerwehrleute zeigten, wie mit Einsatz von hydraulischen Scheren und Spreitzern Menschen aus Unfallfahrzeugen gerettet werden können.

Unbestrittener Anziehungspunkt der dritte Standort beim Stabilo-Baumarkt, hier konnte man mit der Drehleiter der Feuerwehr bis auf 30 Meter in die Höhe steigen.

Großer Andrang von den Kids, die älteren Semester schauten lieber von unten zu. Und dann konnten noch die Väter beim "Hau den Lukas" ihre Kräfte zeigen, der Erfolg unterschiedlich – aber dafür waren dann alle möglichen Ausreden parat. Für die Gewinner gab es ein kleines Elektrogerät und vielleicht entschließt sich einer für den Dienst in der Feuerwehr.