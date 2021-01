Burladingen Nur Briefkasten und Ladenschild fehlen noch

Punktlandung beim Umzug: Wie geplant, hat Jennifer Hellmannsberger am 29. Dezember die ersten Kunden in ihrer neuen Postdienststelle in der Bahnhofstraße 13 begrüßen können. Jetzt stattete ihr auch Bürgermeister Davide Licht den ersten Besuch ab. Zu Begrüßung hatte er einen Blumenstrauß mitgebracht.