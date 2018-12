Burladingen Nikolaus bei der Waldweihnacht

Als der Nikolaus bei der 59. Waldweihnacht ankam, wurde er mit Musik und Gesang begrüßt. Das Wanderjahr, so der Nikolaus, sei ohne Unfälle verlaufen, alle Wanderungen und Ausfahrten seien hervorragend geplant worden. Seit der Jahresversammlung verstärke Karin Jauch-Schäffer als Beisitzerin den Vorstand. Dieses Jahr hätten die Mitglieder bei der Brunnenputzede, beim Stadtwandertreffen, den Brunnendiensten, der Nähbergaktion und beim Weihnachtsdorf geholfen. Danach verteilte er mit seinem Knecht Geschenke an die Kinder und dankte den Musikern. Nach einem Glühweinumtrunk wanderte man zurück zum gemütlichen Beisammensein im Cafe Roder.

Am Samstag, 29. Dezember, findet die Jahresabschlusswanderung statt. Die Teilnehmer treffen sich um 10 Uhr am Bahnhof in Burladingen. In Fahrgemeinschaften geht’s nach Jungingen. Dort wird eine Wanderung von sieben Kilometern absolviert.