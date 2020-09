Burladingen Neuer Bürgermeister ist vom Fach

Lesen Sie auch: Neuer Bürgermeister tritt schwieriges Erbe an

Nach dem Auszählen von 12 der 14 Wahlbezirke lag Davide Licht uneinholbar vorne, und die Grafik verriet: Er hatte die 90-Prozent-Marke geknackt.

"Ich bin überwältigt, ich muss das erstmal sacken lassen", kommentierte der 31-Jährige dann vor dem Rathaus, wo ihm viele Burladinger Bürger applaudierten, die Vereine gratulierten und Geschenke übergaben und die Stadtkapelle unter Stabführung von Thomas Wunder aufspielte.

Antritt in Burladingen zum Jahreswechsel

Licht betonte, er wolle sich das Vertrauen, das die Bürger ihm mit diesem Wahlergebnis geschenkt hätten, jeden Tag aufs Neue wieder verdienen. Antreten wird Licht, der derzeit noch Leiter der Abteilung Liegenschaften im Rathaus Calw und in den Ortsteilen Altburg und Hirsau hauptamtlicher Ortsvorsteher ist, den Burladinger Posten zum Jahreswechsel. "Ich möchte in Calw einen sauberen Abschluss machen, das bin ich den Kollegen schuldig", kommentierte er.

Zu den Gratulanten zählte auch der einstige Burladinger Frank Schroft, der Fehlastädter Bürgermeisterexport nach Meßstetten. "Ich bin jetzt nicht mehr der jüngste Bürgermeister im Zollernalbkreis, sondern gebe den Staffelstab an Davide Licht weiter", scherzte der 34-jährige Meßstetter Bürgermeister.

Mitbewerber sind nicht überrascht

Axel Niedenthal kommentierte das Wahlergebnis so: "Ich habe fast damit gerechnet. Licht hat gute Ansichten und kann gut argumentieren", so Niedenthal. Er wolle sich bei der nächsten Kommunalwahl aber als Ortschaftsrat und Gemeinderat zur Wahl stellen. Auch Hans-Walter Hellbach war nicht überrascht. "Das war vorauszusehen". Gefeiert wurde anschließend im Kesselhaus.

Bei der Bürgermeisterwahl am Sonntag sind auch einige Stimmen für Menschen abgegeben worden, die nicht offiziell als Kandidaten ins Rennen gegangen sind – die sogenannten Sonstigen. Die Folge: Die Prozentzahlen in der Tabelle ergeben nicht 100 Prozent. Das Burladinger Rathaus will die Namen der "Sonstigen" und deren Stimmenanteile am Montag bekanntgeben.