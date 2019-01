Burladingen Neue Beschwerde gegen Harry Ebert

Gegen die Ebertschen Äußerungen im Amtsblatt zogen die BeneVit-Anwälte ein scharfes Schwert, verlangten eine Gegendarstellung an gleicher Stelle, in gleicher Länge und in der darauf folgenden Ausgabe, spätestens jedoch in der vom 17. Januar. Die liegt online schon vor und enthält – nichts dergleichen. Jetzt müsste ein Gericht eine einstweilige Verfügung erlassen, mit der die Stadt Burladingen zur Veröffentlichung der Gegendarstellung gezwungen wird.

Auch die strafbewehrte Unterlassungserklärung hat Ebert wohl nicht unterschrieben. Darin sollte er sich unter anderem dazu verpflichten, künftig nicht mehr zu äußern, dass die BeneVit versuche, gegen die Verwaltung Stimmung zu machen, der Bauzeitenplan für die Bauarbeiten an Marktplatz und Bahnhofstraße in Burladingen sei erstellt und von der BeneVit akzeptiert worden, die Bauarbeiten in der Bahnhofstraße hätten nicht beginnen können, weil Gerüst und Gräben für Versorgungsleitungen am Ärztehaus dies unmöglich gemacht hätten und das Unternehmen habe sein eigenes Projekt nicht im Griff.

Zudem macht BeneVit die Anwaltskosten geltend, die als Folge der Amtsblattaffäre III angefallen sind. Die sollen mehr als 3000 Euro betragen. Mehrfach hatten die Gemeinderäte Ebert gebeten, das Amtsblatt neutral abzufassen und nicht zur Darstellung seiner eigenen Meinung zu nutzen. Zudem fällte der Bundesgerichtshof in Karlsruhe am 20. Dezember 2018 ein richtungsweisendes Urteil in Sachen Amtsblätter. Die dürften zwar, so der Bundesgerichtshof, amtliche Mitteilungen enthalten, eine pressemäßige Berichterstattung über das gesellschaftliche Leben in der Gemeinde sei aber originäre Aufgabe der lokalen Presse und nicht des Staates.

Es ist davon auszugehen, dass die erneute Amtsblatt-Affäre des Burladinger Stadtchefs auch Thema in der nächsten Gemeinderatssitzung sein wird. Schließlich stellt sich die Frage, ob die Anwaltskosten, und nicht nur die der Gegenseite, aus dem Stadtsäckel zu bezahlen sind.