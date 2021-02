Burladingen Neudeutsch heißt es "Job Rotation"

Neudeutsch heißt es "Job Rotation", was so viel wie Stellenumsetzung bedeutet: Bürgermeister Davide Licht und Katja Reck, die neue Leiterin der Zentralen Dienste im Burladinger Rathaus, haben in einer Online-Pressekonferenz informiert, welche personellen Veränderungen vorgesehen sind. Daneben ging es auch um die bevorstehende Fasnet.