Burladingen Narrenzunft erzielt Erfolg vor dem Oberlandesgericht

Dies teilte jetzt die Pressestelle des Oberlandesgerichtes Stuttgart auf Anfrage unserer Zeitung mit. Die Verhandlung habe damit geendet, so die Sprecherin, dass ein für die Stadt Burladingen widerruflicher Vergleich geschlossen wurde. Nach dem muss die Narrenzunft statt der ursprünglich geforderten rund 40 000 Euro für einen komplett neuen Hallenboden nur noch zweimal 2000 Euro entrichten. Das erste Urteil vom Amtsgericht Hechingen ist damit hinfällig. Das hatte im Dezember 2017 zu Gunsten der Stadt Burladingen entschieden, die Narrenzunft war in Berufung gegangen.

Damit könnte, bleibt es beim Vergleich, ein zwei Jahre lang währender Prozess zu Ende gehen. Der Verein aus Killer hatte die Stadthalle am 6. November 2015 für ein Konzert der "Dorfrocker" angemietet. Als danach im Holzfußboden der Stadt eine 2,52-Meter lange, drei Millimeter tiefe und acht Millimeter breite Schleifspur festgestellt worden war, bestand die Stadt Burladingen darauf, den Hallenboden komplett auszuwechseln. Es sei, so hatte der Vorsitzende der Schneidstuhlreiter in einer außerordentlichen Hauptversammlung seinen Mitglieder berichtet, vor allem Bürgermeister Harry Ebert gewesen, der sich in mehreren Telefonaten nicht mit Flickwerk am Hallenboden habe zufrieden geben wollen.

Vergleich kann von der Stadt Burladingen binnen drei Wochen noch widerrufen werden