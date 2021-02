Burladingen Näherin macht sich auf die Socken

An Ideen zum Thema Handarbeiten mangelt es Claudia Hieber nie. Freimütig erzählt sie jeweils in ihrem Blog im Internet darüber. Zu Beginn der Corona-Pandemie verlegte sie sich auf das Nähen von Mund- und Nasenschutzmasken und steckte andere mit ihrer Idee an. Für ihr Hobby bleibt ihr derzeit viel Zeit. Hieber arbeitet halbtags in Hechingen in St. Elisabeth, vor allem in der sozialen Betreuung von Senioren.

Und da weder das Wetter noch die Pandemie es derzeit zulassen, dass sie auf dem Jakobsweg wandert – oft in Spanien, aber auch in Süddeutschland –, hat sie noch mehr Freizeit als gewöhnlich. "Als es so viel schneite und so kalt war, schoss mir durch den Kopf, wie es wohl Obdachlosen geht, die kein Dach über dem Kopf haben und bei diesen Temperaturen draußen sind. Das fand ich furchtbar. Und Socken stricke ich ja sowieso die ganze Zeit, für Familienmitglieder, Freunde und Bekannte", erzählt sie im Gespräch mit unserer Zeitung. Und dann fand sie, sie müsse mal andere Prioritäten setzen und begann damit, Socken für Obdachlose zu stricken.