Burladingen Nachwuchs misst sich beim FC Burladingen

Los geht es am heutigen Donnerstag mit dem A-Junioren-Turnier, an dem zwölf Mannschaften teilnehmen: FV Rot-Weiß Ebingen, SV Rangendingen, SGM Harthausen/Benzingen, SGM Steinhofen, SGM Veringenstadt/Hettingen/Inneringen, SGM Engstingen/Hohenstein, SGM Rosenfeld, SGM Ofterdingen, SGM Burladingen und der SGM Vöhringen. Einen Tag später, am Freitag, startet ab 9 Uhr das B-Junioren-Turnier, bei dem 20 Mannschaften um Tore, Punkte und Pokale kämpfen . Es nehmen der FC 07 Albstadt, SGM Straßberg – Winterlingen, KV Plieningen, SG 07 Untertürkheim, SV Ohmenhausen/Kusterdingen/Mähringen, FV Rot-Weiß Ebingen, SGM Benzingen/Harthausen, SGM Riedlingen, SGM Ostrach/Weithart, SGM Mägerkingen / Steinhilben / Trochtelfingen, SGM Burladingen, FV Sontheim/Brenz, SGM Hettingen/Inneringen/Veringenstadt, SV Rangendingen, TSV Gomaringen und die SGM Alb-Lauchert teil.

Die C-Juniorinnen messen sich am Samstag, 30. Dezember, bei ihrem Turnier. Um den Premierensieg buhlen SpVgg Leidringen, TSV Sondelfingen, TSV Frommern, SGM Achstetten, SV Langenenslingen, 1. FC Burladingen, TSV Gomaringen, SpVgg Truchtelfingen, SV Unterjesingen und die SGM Heuberg.

Der Turnierreigen in der Trigema-Arena wird im neuen Jahr am 2. Januar fortgesetzt mit dem Wettbewerb der C-Junioren an dem insgesamt 20 Mannschaften teilnehmen. Mit von der Partie sind: SGM Hettingen-Inneringen-Veringenstadt, FV Rot-Weiß Ebingen, VfL Pfullingen, SG Wessingen-Grosselfingen-Bisingen, SGM Alb-Lauchert, SGM Grafenau-Schafhausen-Weil der Stadt, TG Gönningen, SV Heselwangen, FC Hechingen, SC 04 Tuttlingen, SV Rangendingen, SpVgg Leidringen, SGM Winterlingen/Staßberg/Benzingen, SGM Boll, TSV Frommern und die SGM Schömberg. Einen Tag später, am Mittwoch, 3. Januar, treten 29 D-Junioren an und küren ihren Hallen-Champion in Burladingen. Um den Titel kämpfen die SGM Mössingen/Belsen, TSG Young Boys Reutlingen, VfL Pfullingen, FV Rot-Weiß Ebingen, TSG Balingen, FC Sonnenbühl, VfL Nagold, SV Spaichingen SGM Deißlingen-Lauffen, Neckarsulmer Sportunion, SGM Engstingen/Hohenstein, VfB Bodelshausen, SV Rangendingen, SV Vaihingen, SG Weinstadt, TSV Frommern, SGM Grosselfingen, 1. FC Burladingen, FV 08 Rottweil, SGM Harthausen/Benzingen und die SGM Alb-Lauchert.