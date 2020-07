Burladingen Nach tödlichem Unglück: DLRG warnt vor Gartenpools

Nach dem Tod eines vierjährigen Mädchens in einem Pool in Burladingen warnen Experten davor, kleine Kinder in Gärten aus den Augen zu lassen. "Eltern sind sich oft nicht bewusst, dass private Wasserflächen zu tödlichen Fallen werden können", sagte DLRG-Sprecher Martin Holzhause am Mittwoch. Unachtsamkeit und Sorglosigkeit vor allem der Erwachsenen sei daher eine besonders häufige Ursache. "Für ein Unglück reichen schon ein paar Minuten", sagte Holzhause. Kinder müssten daher dauerhaft beaufsichtigt werden, forderte der stellvertretende Sprecher der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG).

Das Mädchen war leblos im Pool der Nachbarn gefunden worden und in der Nacht zum Mittwoch gestorben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Es werde überprüft, ob Dritte für den Todesfall verantwortlich sein könnten. Nach Angaben der Behörden hatte das Mädchen am Montag zunächst unter Aufsicht vor dem Haus der Mutter gespielt. Für kurze Zeit soll die Frau das Kind aus den Augen gelassen haben - als sie zurückkam, war ihre Tochter verschwunden. Bei einer Suchaktion entdeckten alarmierte Polizisten die Vierjährige in einem mobilen Pool auf einem Nachbargrundstück. Unklar ist, ob das Mädchen schwimmen konnte und ob der Pool gesichert war.