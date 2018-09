Burladingen NABU-Experte: Abschuss von Kitz war gerechtfertigt

Das Kitz alleine zurückzulassen sieht auch Rolf Müller, Jagd- und Wild-Fachbeauftragter beim NABU Baden-Württemberg, kritisch. Aus Tierschutzsicht habe der Jäger korrekt gehandelt, bestätigt Müller. Und das, obwohl er dem Reh-Nachwuchs gute Überlebenschancen einräumt. "Zu 95 Prozent wäre das Tier durchgekommen. Aber schön wäre die Erfahrung für das Kitz vermutlich nicht gewesen."

Einig sind sich Heneka und Müller auch darin: Im und am Wald gehören Hunde an die Leine. Jürgen Feser, Wildtierbeauftragter im Zollernalbkreis, kann sich diesem Appell nur anschließen. Auch mit dem gehorsamsten Hund gehe mitunter der Jagdinstinkt durch, wenn er erst einmal eine Wildfährte aufgenommen habe, meint Feser. "Da kann man dem Hund auch gar keinen Vorwurf machen, es liegt in seiner Natur." Umso wichtiger sei es, seinen Hund anzuleinen und möglichst nur bei Tag im Wald spazieren zu gehen. Wildtiere, gibt Feser zu Bedenken, seien überwiegend in der Dämmerung und in der Nacht unterwegs. Halte man sich zu diesen Zeiten im Wald auf, laufe man Gefahr, die Tiere aufzuschrecken.

Feser hofft, dass möglichst viele Hundehalter diese Bitte beherzigen: Damit sich ein Fall wie dieser, der am Ende zwei Tiere das Leben gekostet hat, nicht wiederholt. Auch die örtlichen Jagdpächter setzen auf die Vernunft der Hundehalter. Sie haben nach dem Vorfall am Sonntag Infoblätter ausgehängt. Ihr Appell: "Wir bitten alle Hundehalter, ihre Tiere in unmittelbarer Nähe zu halten oder an der Leine zu führen."

Wie eine Handaufzucht gelingen kann

Nicht immer endet die Geschichte verwaister Rehkitze so tragisch wie jetzt in Burladingen. Ein Beispiel für eine gelungene Handaufzucht findet sich auf dem Eulersbacher Hof in Schiltach-Vorderlehengericht. Dort lebt seit Mai die kleine Lilly. Liebevoll haben ihre Zieheltern Sabine und Gerhard Bühler - im Übrigen selbst Jäger - das nur wenige Tage alte Kitz aufgepäppelt. Einige Monate später gewöhnt sich Lilly schon an die Freiheit - schaut aber immer noch regelmäßig auf dem Hof vorbei.