Burladingen Mutmaßlicher Rücktritt von AfD-Bürgermeister Harry Ebert: Stadt scheint führungslos

Rosi Steinberg, Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler im Gemeinderat, fasst die Lage so zusammen: "Es ist gerade tote Hose, was Informationen betrifft." Das passe wiederum zu den letzten zwei Jahren, die Harry Ebert bereits im Amt sei. Sie kritisiert ferner, dass Ebert und Wiesner gleichzeitig im Urlaub sind. Das könne besser koordiniert werden.

Dass Harry Ebert mit seinem Rücktritt auf sich Warten lässt, wundert Stefan Businger, Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, nicht wirklich. "Die Erfahrung zeigt, dass er die Leute öfter verarscht", meint er. Businger stellt indes eine Vermutung an: Ebert wolle vielleicht wegen der anstehenden Umstellung des kommunalen Rechnungswesens auf Doppik zurücktreten. Diese Umstellung bedeute für die Stadtverwaltung verdammt viel Arbeit. "Vielleicht ist das aber auch nur eine böse Unterstellung", fügt er hinzu. So oder so gelte aber: "In so einer Situation die Gemeinde im Stich lassen, ist nicht in Ordnung." Nichtsdestotrotz würde er sich freuen, wenn Ebert wirklich zurücktrete, so Businger.

In der eigenen Partei bringt man dem Bürgermeister und seiner Vorgehensweise viel Verständnis entgegen. "Wenn man jahrelang einen Shitstorm über sich ergehen lassen muss von allen Seiten - auch von der Presse -, dann ist das nachvollziehbar", sagt AfD-Gemeinderatsmitglied Joachim Steyer. Ebert sei ein Opfer von Mobbing. Steyer sieht die Stadt ansonsten gut aufgestellt. Wenn Harry Ebert nun zurücktrete, werde man halt einen neuen Kandidaten suchen müssen.

Eine Presseanfrage per E-Mail an Harry Ebert blieb bislang unbeantwortet.