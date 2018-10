Burladingen Musikalischer Blick über den Gartenzaun

"Es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt", sprach schon Wilhelm Tell in Schillers Drama. Nachbarstreitigkeiten bilden den Boden für bodenlose Dramen. Und so springt das Schauspieler-Quartett vom Lindenhof auf diese wundervolle Spielwiese und öffnet die Bühne für die Krittler, Streithansel und Gartenzwerge.

Sie wagen sich mitten hinein in die Welt der Heckenscheren und hitzigen Zaungespräche, der Sonnenanbeter und Sichtbarrieren, der Feierabendbiere und Hasstiraden. Sie lassen aber auch Herzen über Zäune fliegen, zu jeder Tag- und Nachtzeit. Nein, sie halten keine Ruhezeiten ein, sondern musizieren und singen auf "Nachbar komm raus!" Und wenn der Chor ins Froschkonzert von nebenan mit einstimmt, wohnt plötzlich das ganze Publikum "Tür an Tür mit Alice"!

Einträchtig wird das Lied von der Niedertracht geschmettert, die Akteure reißen sich los von der Lindenstraße, um die Nachbargalaxien der kleinen Milchstraße zu besuchen, bis endlich alle wieder in dem wunderbaren Paradies auf Erden landen: Wer wird denn gleich in die Luft gehen?!