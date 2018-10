Burladingen Montagsdemo in Burladingen

Auf Initiative des Burladinger Ortsverbands von Bündnis 90/Die Grünen wurde zusammen mit dem Kreisverband der SPD, dem Demokratiezentrum, dem Albbündnis, dem Theater Lindenhof, dem Bündnis "Burladingen ist bunt", den Jusos Zollernalbkreis und der Alboffensive eine Versammlung auf dem Rathausplatz in Burladingen mit anschließender Gesprächsrunde im Bahnhofsgebäude organisiert.

"Ziel der Versammlung ist es, ein deutliches Zeichen zu setzen, dass es auch in Burladingen eine Bewegung gibt, die dem negativen Ruf entgegensteht", heißt es in einer Pressemitteilung der Veranstalter. "An diesem Tag soll nicht einzig die Demokratie im Fokus stehen, sondern auch Werte wie Menschlichkeit, Nächstenliebe, Empathie und Toleranz. Es soll weniger kritisiert, stattdessen sollen vielmehr die Vorzüge und Vorteile aufgezeigt werden, die ein Leben mit diesen Werten in unserer Gesellschaft bedeutsamer machen."

Lindenhof-Theater kommt mit einem Überraschungs-Ensemble