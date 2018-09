Burladingen Mit Zahngold richtig Gas geben

Insgesamt waren es 431 Gramm Zahngold, die Springer da in den vergangenen drei Jahren gesammelt hat. Bereits 2015 hatte er einen Scheck in Höhe von 5121 Euro überreicht, 2012 waren es 8020 Euro gewesen.

Thomas Springer frage seine Patienten immer, ob sie das Gold selber verwerten oder aber spenden wollen, erzählt der Zahnarzt. Die meisten spenden es dann, denn beim Einschmelzen fällt für Privatpersonen eine hohe Gebühr an, da lohnt sich die Verwertung kaum. Wenn er als Zahnarzt gleich annähernd ein halbes Kilo zum Einschmelzen bringt, entfällt die Gebühr und in drei Jahren – da kommt was zusammen.

"Im neuen Kasten habe ich schon wieder vier alte Goldkronen", freut sich Thomas Springer über die Spendenbereitschaft seiner Patienten. In drei Jahren wird er bei der Sozialstation wohl wieder vorbeikommen.