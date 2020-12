Burladingen Mit Perserteppich und Weltklasse-Flügel

Und diese Sängerin brachte die VHS Burladingen nun nach Killer – mit einem etwas anderem Programm als erwartet. Eine dunkelhäutige Sängerin in einer Kirche – dachten die meisten eher an Gospels und Spirituals, zumindest aber an Musik mit geistlichem Charakter. Die Pfarrkirche gab allerdings nur den Rahmen ab für das Konzert, bei dem sie von Donald Sulzen am Flügel begleitet wurde. Der übrigens kein "normaler" Flügel war, sondern einer von Weltklasse, der eigens hergeschafft und auf die Akustik der Kirche abgestimmt wurde. Auch ein großformatiger Perserteppich zur Bedeckung der Altarstufen wurde herbeigeschafft. Es wurde schon ein gehöriger Aufwand betrieben, um den Wünschen des Stars gerecht zu werden.

Das Konzert jedenfalls begann mit Händels "Dank sei dir Herr" und ging weiter mit einer Reise durch doch eher weltliche Kunstlieder. Es war Mai, Kompositionen und Texte passten schön ins Ambiente des Kirchenraums, der von den Blütendüften des Marienaltars erfüllt war.

Gefeierte Sängerin gibt noch eine Zugabe

Es folgten Kostproben aus Maurice Ravels "Fünf griechische Volkslieder", und zum Ende wurde es "amerikanischer" – mit Melodien von Leonard Bernstein, und dann intonierten Weathers und Pianist Sulzen Spirituals aus "Give Me Jesus" und "Oh What A Beautiful City". Mit den afro-amerikanischen Modulationen verbreiteten die beiden richtig Stimmung in den Kirchenbänken. Drei Zugaben erklatschte sich das Publikum, und das ging in Ovationen über – der höchste Lohn für eine Künstlerin.

Und wie empfand der Weltstar selbst das Gastspiel in der kleinen Kirche? Vor der zweiten Zugabe entschuldigte sich Felicia Weathers fast noch: "Wenn es Ihnen recht ist, möchte ich doch noch ein Lied singen. Diese Kirche ist so schön, und es singt sich so schön hier", sagte sie in gebrochenem Deutsch. Ein Angebot, das das Publikum dankend annahm. Ein Weltklassekonzert, 27 Jahre her, und ein weiteres dieser Art hat es bisher nicht gegeben.