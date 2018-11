Burladingen Mit Laterne und Schwedenfeuer

Burladingen. Nach einem wunderschönen Sankt Martinsfest am Waldrand von Burladingen waren sich alle aus der Kita Jahnstarße einig: "Das machen wir wieder!" Von der Polizei flankiert liefen die Kinder und die anderen Besucher mit den leuchtenden Laternen von der Kita in Richtung Mettenberg auf die "Martinswiese" am Waldrand.