Burladingen Mit Berti und Berni zur Bühnenpräsenz

Burladingen. "Der Bernie fängt an", ruft Schwelien, und wirft ihrem Kollegen einen kleinen Ball zu. Bernie ruft einen der Schüler auf und macht weiter. Der Tennisball macht die Runde, auch, als die Schüler samt der beiden Regisseure sich im Klassenzimmer immer schneller durch den Raum bewegen. Es gilt, die Konzentration und Körperspannung zu halten, die Stimme nicht leise werden zu lassen. Manchmal geht der Ball daneben, es gibt Kollision und Verwirrung, und es darf gelacht werden. Trotz des ernsten Themas, auf das sich die Schüler vorbereiten.

Riccó lässt Überlebende zu Wort kommen, aber auch Fischer, Touristen, einen Arzt

Am Donnerstag, 18. Oktober, ab 19 Uhr, lesen sie in der Aula des Progymnasiums vor großem Publikum die Texte des Autors Antonio Umberto Riccó unter der Überschrift "Ein Morgen vor Lampedusa". Riccó hat aus Zeugenaussagen und dokumentarischem Material eine Tragödie in Worten festgehalten.