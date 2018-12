Burladingen Mesner hat die Lacher auf seiner Seite

Burladingen-Ringingen. Da konnte aus Datenschutzgründen nicht mehr persönlich eingeladen werden, und die Festhalle wurde, damit man "näher beieinander hockt", in ihrer Größe halbiert. Die Senioren saßen wie eine große Familie beisammen, sie kamen bald ins Gespräch über das Leben im Dorf.

Den Programmauftakt übernahm eine Abordnung des Musikvereins, bevor die Helferinnen und Helfer des DRK Kaffee ausschenkten und Tortenplatten auf die Tische stellten, welche die Herzen höher schlagen ließen. Der Kirchenchor unter der Leitung von Martin Metz bot Lieder zur Adventszeit, aber auch lustige Melodien.

Ortsvorsteher Markus Weiß begrüßte die zahlreichen Senioren und nutzte die Gelegenheit zu einem Rückblick auf das vergangene Jahr und einen Ausblick auf 2019, in dem zu entscheiden sei, was man unbedingt anpacken müsse, was man anpacken sollte und was zurückgestellt werden müsse.