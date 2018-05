Burladingen Melodien sprühen vor Lebensfreude

Obwohl die Klänge von Kora und Djembe, der afrikanischen Bechertrommel, für europäische Ohren zunächst fremd klingen und obwohl man die Gesänge in der Landessprache des Senegals nicht versteht, so ließ man sich in Hörschwag doch bereitwillig mitnehmen in diese andere Welt, mitnehmen auf eine Reise nach Westafrika. Die Melodien sprühten vor Lebensfreude und Verbundenheit mit der afrikanischen Heimat. Es war wunderbar, diesen drei Musikern zuzusehen und zuzuhören.

Im "Rössle" hatte sich ein bunt gemischtes Publikum eingefunden, welches sich neugierig und aufgeschlossen zeigte und sich mitnehmen ließ. "So etwas hatten wir noch nie", sagte Angelika Bastians und meinte die traditionelle Musik aus dem Senegal.

Konzerte gibt es im "Rössle" regelmäßig. Musiker aus der ganzen Welt geben sich dort die Klinke in die Hand. Ob Jazz, Wiener Lieder, Folk, Tavernenlieder oder afrikanische Harfenmusik – hier kann man etwas von der großen weiten Welt hören, den Horizont erweitern und träumen. Und so war es auch dieses Mal wieder. "Wenn ihr tanzen wollt, dann tut es", hatte Bastians schon zu Beginn aufgefordert. Die Sängerin gesellte sich zu den Musikern und sang ein Lied auf die Mütter.

Beim letzten Lied standen fast alle auf und tanzten. Ja, man war in Afrika – und eine große, schöne Gemeinschaft, die sich ohne Worte versteht. Es gab kein Halten mehr.