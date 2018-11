Burladingen Melchinger "Ochsen" seit vier Wochen wieder offen

Bozena und Guiseppe Amodio freuen sich, das ihr Lokal so gut angenommen wird und die Gäste sehr zufrieden sind. Sie suchen noch Personal zur Verstärkung im Service und in der Küche.

Über die Weihnachtsfeiertage ist der Ochsen übrigens am 25. Dezember und am 26. Dezember von 11 bis 23 Uhr geöffnet. An Silvester und Neujahr von 15 bis 24 Uhr geöffnet.