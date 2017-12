Burladingen Mehr Licht und Luft Auf Kai

Burladingen-Salmendingen. Es ist eine der Maßnahmen, die der Gemeinderat der Stadt Burladingen mit dem Waldhaushalt für das kommende Jahr 2018 unlängst genehmigt hat. Den Anwohnern Auf Kai war das schon seit einigen Jahren ein Anliegen, auch der Ortschaftsrat hat vor Monaten darüber beraten und sich ausdrücklich dafür ausgesprochen, die Bäume in dem Wäldchen am Hang zu fällen.

Kuriosum dabei: Im Sinne des Waldgesetzes, so sagt Forstdirektor Hermann Schmidt im Gespräch mit unserer Zeitung vor Ort, ist es per Definition noch kein Wald. Es würde aber bald einer werden.

Aber noch kann, ohne große Genehmigungen von Naturschutzbehörden einholen zu müssen, das was da in den vergangenen Jahrzehnten so unkontrolliert gewachsen ist, kräftig ausgelichtet werden. "So sieht es eben aus, wenn keiner regelmäßig Gestrüpp entfernt, wenn weder Schafe noch Weidewirtschaft stattfindet", kommentiert Schmidt den Wildwuchs an dem steilen Hang neben der Skipiste.