Burladingen Mannheim schlägt Vergleich vor

Burladingen-Ringingen/Mannheim. Ein Termin, der im Dezember in Mannheim anberaumt war, war ausgefallen, wie ein Pressesprecher des Gerichtshofes auf Anfrage des Schwarzwälder Boten mitteilte. Beide Seiten haben Zeit, sich zu überlegen, ob der Kompromiss-Vorschlag die Lösung für den seit Jahren schwelenden Gerichtsstreit sein könnte. Die Stadt Burladingen hat um Fristverlängerung gebeten. Sie überprüft derzeit, welche Baumaßnahmen am Kanal die Fracht des Regenüberlaufbeckens aus dem Hof des Biogasbauern heraushalten könnte und was das kostet.

In Erwägung müssen die Planer dann wohl auch ziehen, dass mit den geplanten zwölf neuen Bauplätzen im Baugebiet Haupt VI noch mehr Abwasser auf das Regenüberlaufbecken zukommt. Die Pläne für Haupt VI liegen derzeit zur Prüfung und Genehmigung beim Landratsamt.

Seit zehn Jahren schwelt der Streit zwischen Dorn und dem Betreiber des Regenüberlaufbeckens, dem Abwasserzweckverband Oberes Laucherttal sowie der Stadt, der der Kanal gehört. Die Sache ging erst ans Gericht nach Hechingen und von dort ans Verwaltungsgericht nach Sigmaringen. Dort gewann Dorn seinen Prozess. Aber die Stadt Burladingen und der Zweckverband stellten einen Antrag auf Zulassung der Berufung beim Verwaltungsgerichtshof in Mannheim, den die Mannheimer Richter zuließen.