Burladingen Mann wird bei Unfall auf K 7102 schwer verletzt

Ein 32-jähriger Autofahrer wollte gegen 18.20 Uhr auf der Kreisstraße in Richtung Burladingen einen Lkw überholen. Dabei sah er den Gegenverkehr zu spät. Er versuchte noch, das Manöver abzubrechen, prallte aber frontal in einen Geländewagen.

Der Wagen des 32-Jährigen wurde daraufhin nach rechts in den Graben geschleudert, der Mann verletzte sich schwer. Der entgegenkommende 3er BMW wurde auf die Gegenfahrbahn geschleudert und prallte an das Fahrzeug, das dem Unfallverursacher folgte. Bei dem Unfall wurde der Verursacher schwer, die beiden 19 und 20 Jahre alten Insassen in dem 3er BMW leicht verletzt. Alle drei kamen ins Krankenhaus.

Die Kreisstraße war bis spät in den Abend voll gesperrt. Der Schaden an allen Fahrzeugen beträgt rund 13.000 Euro. Die Abteilung Burladingen der Freiwilligen Feuerwehr leuchtete die Unfallstelle aus und leistete technische Hilfe beim Retten der Fahrzeuginsassen. Im Dienst waren das DRK und der Rettungswagen der Malteser aus Albstadt-Tailfingen.