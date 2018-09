Burladingen Los, los, los...! Geschicklichkeit ist gefragt

Petra Bubeck und Eva Greisle, die Leiterinnen der diesjährigen Ferienspiele, hießen die Gäste auf dem Schulhof willkommen. Die anschließenden Spiele wurden teilweise wegen des Wetters in die Räume des Schulzentrums verlegt. In allen Gruppen hatten sich die Teamer zahllose Spiele für Kinder und Eltern ausgedacht. Klar, dass da keine Langeweile aufkam.

Da mussten Dosen abgeworfen und Bälle in riesigen Dosen ebenso versenkt werden wie Kugelschreiber rücklings in einem Flaschenhals. Es galt Fragen über Olympia zu beantworten, es konnte gebastelt werden, Staffellauf, Dreibeinlauf und zahlreiche Stationen galt es zu bewältigen.

In einem ausgelegten "Burlympix Blättle" wurden zahlreiche absurde Disziplinen vorgestellt. Die reichten vom Einkaufswagenwettrennen über Fabiweitwurf bis zum Kaugummiblasenwettbewerb. In der zweiten Woche findet am Mittwoch eine Kinderolympiade statt. Anschließend werden die Kids durch die Narrenzunft Nautle bewirtet, es folgt ein Dankgottesdienst auf dem Schulhof mit Carolin Hartmann und danach findet traditionell die Übernachtung statt ehe anderentags um elf Uhr wieder alles vorbei ist.