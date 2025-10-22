Burladingen legt drauf: Den Zuschuss für das DRK erhöht

Die Anschaffung des neuen Mannschaftstransportwagens wird dem DRK-Burladingen-Ringingen jetzt etwas leichter fallen. Die Stadt drückt ihre Wertschätzung in Euro und Cent aus.
Dass der alte Mannschaftstransportwagen der Burladinger Rotkreuzler aus dem letzten Loch pfeift, darüber hatte unsere Redaktion in Wort und Bild ausführlich berichtet. Der Antrag der Rotkreuzler, mit dem sie die Stadt Burladingen für die Anschaffung eines neuen MTW um einen finanziellen Zuschuss bat, stand jetzt auf der Tagesordnung des Burladinger Gemeinderates.