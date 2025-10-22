Burladingen legt drauf: Den Zuschuss für das DRK erhöht

Dass der alte Mannschaftstransportwagen der Burladinger Rotkreuzler aus dem letzten Loch pfeift, darüber hatte unsere Redaktion in Wort und Bild ausführlich berichtet. Der Antrag der Rotkreuzler, mit dem sie die Stadt Burladingen für die Anschaffung eines neuen MTW um einen finanziellen Zuschuss bat, stand jetzt auf der Tagesordnung des Burladinger Gemeinderates.

Viele Aktive des DRK saßen in der Sitzung in den Zuschauerreihen und verfolgten gespannt, was ihre Vorsitzenden Peter Spallinger, Ortsvorsteher von Hörschwag und Frank Löffler, selber für die CDU im Gemeinderat, dem Gremium erklärten. Dazu hatten die beiden in der Verwaltungsbank Platz genommen, darauf hingewiesen, in welch marodem Zustand der alte MTW aus dem Jahre 2007 ist. An dem Neunsitzer, der vielfältig eingesetzt wird, habe nicht nur der Zahn der Zeit, sondern eben auch der Rost entsprechend genagt. Das Getriebe verliere Öl und die Kardanwelle mache Probleme.

Insgesamt kostet es über 135 000 Euro

Dass unsere Zeitung darauf so deutlich hingewiesen hat, das veranlasste Löffler zu einem ausdrücklichen Dank in der Sitzung über die Vorabinformation nach der sich ja jeder jetzt ein Bild machen könne. Ausgeguckt hatten sich der Verein für die Neuanschaffung einen Mercedes Sprinter für 68 000 Euro. Den auf die Bedürfnisse der Retter und Helfer umzubauen werde im kommenden Jahr noch einmal mit rund 66 500 Euro zu Buche schlagen. Von Seiten des Kreisverbandes hoffe man auf einen Zuschuss von 10 000 Euro, der Rest müsse durch Aktionen und Aktivitäten und ein großes Fundraising zusammengekratzt werden. Denn Altkleidersammlungen – früher eine der Haupteinnahmequellen für die Rotkreuzler – werfen kaum mehr etwas ab.

Der Gemeinderat war sich einig

Die Vorlage der Stadtverwaltung für die Gemeinderatssitzung hatte den Räten einen Zuschuss von 5 000 Euro für das DRK empfohlen, so, wie der Verein es beantragt hätte. Dann war es der Vorsitzende und Sprecher der CDU-Fraktion Michael Eisele, der bei den Beratungen zu diesem Tagesordnungspunkt als erster das Wort erhielt. Er betonte, wie wichtig und großartig die Arbeit des DRK auf allen Ebenen, in der Jugendarbeit, bei den wichtigen Ersthelfern und den vielen Ernstfällen auf Straßen, bei Bränden oder bei Rettungseinsätzen und Veranstaltungen sei. Das DRK nehme zwar – ähnlich wie die Feuerwehr- unverzichtbare Aufgaben wahr, aber wegen der Gesetzeslage würde der Verein bei derlei Anschaffungen nicht – so wie die Wehr – komplett aus dem Stadtsäckel finanziert.

„Als Anerkennung dieser Leistungen unserer DRK Ortsgruppe und um unsere Wertschätzung auszudrücken, sollten wir es nicht bei 5 000 Euro belassen“, argumentierte Michael Eisele. Er stellte deshalb den Antrag, den vorgesehenen Zuschuss von 5 000 Euro zu verdoppeln und 10 000 Euro für den MTW als Zuschuss zu gewähren. Dem widersprach keiner seiner Ratskollegen und bei der Abstimmung zu diesem „weitergehenden Antrag“, wie es Bürgermeister Davide Licht klar formulierte, gab es weder Gegenstimmen noch Enthaltungen.

Der DRK-Vorsitzende und CDU Gemeinderat Frank Löffler galt bei der Abstimmung als befangen und zog sich, ebenso wie Monika Spallinger-Rieder, die Ehefrau von Peter Spallinger, von ihrem Gemeinderatssitz während der Abstimmung zurück. Der Gemeinderat war sich aber einig und das DRK bekommt 10 000 Euro für den neuen MTW. Das neue Fahrzeug soll im November diesen Jahres ausgeliefert und dann umgebaut werden.