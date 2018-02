Burladingen "Leben von den Ressourcen"

Staiger dankte unter anderem Chorleiter Oliver Geiger für seine geduldige Probenarbeit, Hans Schaudt, Vorstand aus Bitz für die angenehme Zusammenarbeit und Ersatzchorleiterin Ingeborg Girdler.

Mit den Worten "Das ist traurig" eröffnete Liselotte Geng den Kassenbericht. Einmal mehr habe man das Jahr mit einem Defizit abgeschlossen, man lebt nunmehr von den Ressourcen. Egon Grudke hatte mit Hans Weith die Kasse geprüft und eine sehr ordentliche und lückenlose Buchführung vorgefunden.

Chorleiter Oliver Geiger sprach von reichlich Spurenk, die man im vergangenen Jahr hinterlassen habe. Eine schöne führe zum Adventskonzert, zwei weitere zu den Jubiläumskonzerten. Man könne dankbar auf mittlerweile 41 Jahre zurückblicken. Schriftführerin Ingeborg Keinath ging detailliert auf die Vereinsaktivitäten ein und erinnerte zudem an den Familienabend im Hundeheim in Bitz, die Teilnahme am Volkstrauertag und die Mitgestaltung des Gottesdienstes in Bitz.

Die einstimmige Entlastung führte Vorstand Hans Schaudt aus Bitz herbei. Für guten Probenbesuch gab es zwei Flaschen Wein. Nur ein Mal hatte Konrad Winter gefehlt, zwei Mal Alfred Dreher und drei Mal Angela Flad und Thomas Rau.

Am Ende der Versammlung erinnerte Staiger an den Stadtsängertag in Hörschwag am 22. April, das 175-jährige Jubiläum des Gesangvereins Hausen verbunden mit dem Killertaltreffen der Gesangvereine des Killertales am 16. Juni und den Ausflug nach Pertisaus vom 25. bis 27. Mai am Achensee in Österreich.