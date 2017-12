Burladingen Landesehrennadel für Wilhelm Maichle

Selbstverständlich für Maichle war auch, dass der Liederkranz sich um das Dorfmuseum kümmert. In vielen Arbeitsstunden hatten Maichle und seine Mitstreiter aus dem Museum ein Kleinod erschaffen und so den vielen Besuchern das karge Leben der Bauern auf der Alb nähergebracht. Keiner, so führte Harry Ebert weiter aus, könne so authentisch durch das Museum führen wie Maichle.

Auch im Alter von 82 Jahren leitet Wilhelm Maichle noch die Seniorengruppe des schwäbischen Albvereins und organsiert Ausflüge und Wanderungen. "Bei einer solchen Vielzahl an Leistungen ist diese Ehrung und die damit Verbundene Verleihung der Landsehrennadel mehr als verdient", sagte Ebert.

Ortvorsteherin Waldtraud Barth-Lafgargue schloss sich den guten Wünschen an und überreichte Laura Maichle einen Blumenstrauß.

"Demokratie lebt nicht vom Zuschauen sondern vom Mitmachen", zitierte die Ortsvorsteherin den Ministerpräsidenten Kretschmann und bedankte sich bei einigen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, die sich in verschiedener Weise in der Gemeinde einbringen, mit einem Geschenk. "Melchingen wäre nicht so gepflegt, vielseitig und interessant, wenn nicht so viele Bürger einen Beitrag dazu leisten würden."

Mit einem Umtrunk wurde die Feierstunde abgerundet.