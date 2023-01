2 Bei einer außerordentlichen Sitzung besprachen die Mitglieder der Burladinger Narrenzunft Nautle ihr Transportproblem. Es gibt kaum Busse zu den Umzügen. Foto: sb

Wenn es um ihre Umzüge geht, haben die Narrenzunft Nautle – aber auch die benachbarten Zünfte –ein großes Problem: Es fehlt an Bussen, um sie zu den Veranstaltungen zu bringen.















Link kopiert

Burladingen - Die Nautle haben sich deshalb zu einer außerordentlichen Sitzung in ihrer Zunftstube in der Burladinger Josengasse getroffen. Dabei ging es einzig um die Organisation der Fahrten zu den Umzügen.

"Narrenvereine haben sehr, sehr große Probleme mit Bussen", so Zunftmeister Josef Entreß im Anschluss an die Begrüßung. Manche Zünfte hätten bereits Umzüge in Ermangelung eines Busses absagen müssen. Da zudem auch die Preise explodiert seien, müsse man andere Lösungen, wie beispielsweise Pendelbusse in Erwägung ziehen.

Im Fall der Fälle rechtzeitig absagen

Entreß appellierte an die Vernunft der Mitglieder, sich bewusst für die Fahrten einzutragen und im Fall der Fälle auch rechtzeitig abzusagen. Für die Nautle geht es traditionell am Dreikönigstag mit dem Anhäsfest los. Die Mitglieder werden erstmals gebeten, in ihrem Häs zu kommen, damit sie den Laufbändel erhalten. Das Narrengewand soll nicht wie bisher in Behältnissen mitgebracht werden.

Tags darauf geht es zur Kohlrabennacht nach Inneringen. Der erste Pendelbus fährt um 17 Uhr an und um 23 Uhr zurück, der zweite um 18 Uhr und 24 Uhr zurück. Am Samstag, 14. Januar, geht es zum Nachtumzug nach Heinstetten, Anfahrt 17 Uhr, Rückfahrt 23 Uhr. Am Samstag, 21. Januar, stehen das Wäscheaufhängen, Narrenbaumstellen und der Nautleball im Garagenbesen im Narrenkalender.

Das Ringtreffen in Gammertingen findet am 28. und 29. Januar statt. Auch hier fahren Pendelbusse. Die Anfahrten sind jeweils um 11 Uhr und 11.45 Uhr, die Rückfahrten um 17 Uhr und 17.45 Uhr.

Das Alb-Lauchert Ringtreffen findet am 5. Februar statt, das OHA-Treffen Scheer am 12. Februar. Hier soll unter Umständen gemeinsam mit der Gammertinger Narrenzunft ein Sonderzug bis Sigmaringen eingesetzt werden, mit dem Pendelbus geht es dann weiter nach Scheer.

Mit Pendelbus zum Ringtreffen in Gammertingen

Am 17. Februar geht es zum Rathaussturm und am Abend zum Nachtumzug nach Straßberg. Am Sonntag, 19. Februar, ist Burladingen Ausrichter eines Umzugs mit Narrendorf, am Montag geht es zum Rosenmontagsumzug nach Seebronn und am Dienstag nach Owingen ehe am Abend in Burladingen der Latschare verbrannt wird.