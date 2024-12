Reinhard Will 19.12.2024 - 11:41 Uhr

1 Eine Krippe entsteht. Foto: Will

Die Aktiven von „Burladingen kreativ“ und haben vor zwei Jahren den Aufbau der Krippe in der St. Fideliskirche übernommen. Auch dieses Jahr wird es wieder eine geben.









Link kopiert



Weihnachten ohne Krippe? Und zumal noch in der Kirche? Das geht gar nicht, fanden die Aktiven von „Burladingen kreativ“ und haben vor zwei Jahren, heuer also im dritten Jahr, den Aufbau der Krippe in der St. Fideliskirche übernommen.