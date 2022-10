3 Feiern und das Tanzbein schwingen: Ganz links steht Schlagersängerin Lorena. Foto: Pfister

Die Damen von "Burladingen Kreativ" haben erstmals zu einer Kirbe in den herrlich dekorierten Bauhofsaal eingeladen.















Burladingen - Der Saal platzte zwar nicht aus allen Nähten, aber freie Plätze waren dennoch Mangelware. Die Tische standen nicht in Reihen, sondern in Gruppen, was sich als gemütlich erwies.

Musikalisch gaben sich Rainer und Thomas Freudenmann, besser bekannt als das Killertal Echo, die Ehre. Die Brüder aus Hausen im Killertal spielten und sangen volkstümliche Musik und Schlager, begleitet mit der Steirischen Harmonika und der Trompete.

"Endlos Sommer" und "König der Nacht"

Schlagersängerin Lorena, selbst "Kreativ"-Aktivistin sang unter anderem ihre Hits "Endlos Sommer" und "König der Nacht" , aber auch andere bekannte Schlager. Dabei ging sie von Tisch zu Tisch.

Auch Schlagersänger Albert ließ recht kurzfristig ein paar Lieder erklingen. Die Musik aller drei Interpreten gefiel, und manche der Besucher tanzten sogar zu den beschwingten Klängen.

Zuerst ist das Bier ausverkauft

Kirbekuchen, süß oder deftig, sowie Dinnete trafen den Geschmack der Besucher. Most gab es auch, zu vorgerückter Stunde aber war zuerst das Bier ausverkauft.

Bei einem Schätzspiel gewann Karin Maier zwei Karten für den Melchinger Lindenhof. Sie war mit 312 der Anzahl an Kastanien in einem Glas am Nächsten gekommen.

Die Veranstaltung darf nach Meinung desVeranstalters als gelungen bezeichnet werden. Und wenngleich "Burladingen Kreativ" eigentlich wenig wiederholt und sich stets was Neues einfallen lässt: In diesem Fall werden einige auf eine Wiederholung hoffen.