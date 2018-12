Am Samstag fand in Burladinger der Weihnachtskrämermarkt statt. Aber der gemütliche Bummel durch das Marktgeschehen fiel aus. Zum einen waren nur knapp 20 Stände aufgebaut, zum anderen war es bitter kalt. Einzig am Wurstwagen, war etwas los – aber dieses Bild zeigt sich bei jedem Markt. Und eine Marktbesucherin suchte vergeblich nach einem Süßwarenstand, denn der gehöre schließlich zu Weihnachten dazu, wie sie sagte. Foto: Pfister