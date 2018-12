Burladingen Kornbühlmusikanten überzeugen

In der Konzertpause wurden langjährige Mitglieder geehrt. Mit "Downtown", arrangiert von Stefan Schwalgin und "Selections From Mary Poppins" nach Ted Ricketts ging es anschließend weiter. "Frank Sinatra Classics", erneut von Stefan Schwalgin arrangiert, "TV Kultabend" von Manfred Schneider und "We Are The World" folgten im zweiten Teil. Anhaltender Beifall sorgte dafür, dass die Musiker eine Zugabe für ihr Publikum spielten.

Der Ehrenbeauftragte des Blasmusikverbands Baden-Württemberg, Gustolf Kohler, war gekommen, um Kornbühlmasikanten zu ehren. Geehrt wurden: Alexandra Lotzer, seit 20 Jahren am Tenorsaxophon, mit dem Ehrenzeichen in Silber. Das Tenorhorn wird seit 40 Jahren von Andreas Straubinger gespielt. Außerdem hatte er im Verein Funktionen wie Schriftführer und Jugendvorsitzender inne. Er erhielt die Ehrennadel in Gold mit Diamant und der Jahreszahl 40. Für 50 Jahre aktives Musizieren erhielten fünf Mitglieder das Ehrenzeichen in Gold mit Diamant und der Jahreszahl 50. Zudem waren oder sind alle fünf im Vorstand aktiv. Josef Hönes (Posaune), Gerd Ott (Tuba), Johann Stopper (große Trommel), Klaus Stopper (Bariton) und Albert Straubinger (Euphonium). Die letzte Ehrung ging an Vorstand Patrick Straubinger, der für 15 Jahre im Vorstand mit der Förderermedaille in Silber ausgezeichnet wurde. Johann Stopper und Albert Straubinger wurden zu Ehrenmitgliedern ernannt. Sie beendeten ihre aktive Musikerlaufbahn.