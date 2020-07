Burladingen Kissin’ Dynamite spielt bei Live-Summer

Und dann ging’s los auf der so weit entfernten Bühne und der Riesenleinwand, die in Großaufnahmen die Band und ihre Akteure für alle gut sichtbar ins Bild rückte. Die Musik kam über den Radiosender, und fast alle saßen in dieser lauen Sommernacht nicht im, sondern standen neben ihrem Wagen, die Musik laut aufgedreht, und hörten die Kissin’ Dynamite Ohrwürmer von "I’ve got the fire" über "Sex is war" bis hin zum neuen "Ecstasy".

Exit-Eden-Sängerin Anna Brunner mit auf der Bühne

Dass die Band da für einige der Songs die Exit-Eden-Sängerin Anna Brunner mit auf die Bühne holte: fürs Publikum die Kirsche auf dem Sahnehäubchen. Denn beim Gesang von Hannes Braun und der Rockröhre Brunner merken die Heavy-Metall-Fans gleich: Hier haben sich zwei nicht nur fürs Privatleben gefunden, hier gibt’s die gemeinsame Passion zur Musik. Und da sind Braun und Brunner ja postmoderne Cross-Stylisten. Er komponiert und produziert für "Santiano", und sie sang mit der Erfolgs-Gruppe den Song "Im Auge des Sturms".

Kissin’ Dynamite ist aber auch dann großartig, wenn die Band das Headbanger-Klischee mal hinter sich lässt und die langsamen, gefühlvollen Balladen spielt. "Mein absolutes Lieblingslied", so kommentierte Hannes Braun den Titel "Your heart of stone", für den er sich selber ans eigens dafür auf die Bühne gerollte Klavier setzte. Es war der Moment für die Feuerzeuge und das Mitschwingen in Rock-Romantik und Herzschmerz. Dass da gelegentlich ein startender Flieger über den Köpfen der begeisterten Fans abhob und rechts von der Bühne der riesige Vollmond aufging, das wird wohl Manchem nachhaltig als kleines Extra an diesem ganz besonderen Konzert-Abend in Erinnerung bleiben.

Und dann Jim Müller mit der Gitarre, der sich als Sozius auf einer Harley durch die Autoreihen fahren ließ und den Song einfach weiter spielte – ein technischer Gag und – geschenkt. Den Kissing’ Dynamite hatte sein Publikum ohnehin von Anfang an im Griff. Da gab es Lichthupen, Blinker im Takt und – obwohl vom Veranstalter nicht gewünscht – auch lautes Hupen. "Ihre seid echte Rock-Rebellen, das gefällt mir", rief Braun in die Menge.

Er erinnerte daran, wie die Pandemie Künstler und Veranstalter von einem Moment auf den anderen ins ungewisse Aus gekickt hatte, wie die Kunst monatelang daniederlag und bedankte sich beim Publikum: "Ohne Euch, ohne unsere Fans wäre das alles hier nie möglich", rief er ins Mikro. "You are not alone" – die Zugabe, die das noch einmal betonte.