Burladingen Kirchengarten von Gestrüpp befreit

Viele freiwillige Arbeitsstunden haben sie da geleistet, sind an so manchem Nachmittag mit ihren Gartengeräten ausgerüstet zur Kirche hochgezogen und haben gemeinsam Hand angelegt. Es waren Michael und Regina Rack, Hilde Simmendinger, Gudrun Dietrich, die Mesmerin Anna Maria Flad und Gerda Pfister.

Bis in die 70er Jahre war Killers Friedhof an der Kirche in der Ortsmitte. Dann wurde er hoch in den Wald an den Ortsrand in die Kesselhalde verlegt. Ein Gedenkstein an der Kirche erinnert noch an die vielen Menschen, die im Laufe der Jahrhunderte hier zu Grabe getragen wurden. Aufbewahrt wurden auch die alten Glocken des Gotteshauses, die auf dem ehemaligen Friedhof unter dem Kreuz ihren Platz fanden.

Das Gelände und die Beete wurden aber in den vergangenen Jahren kaum gepflegt, rund um die Glocken wucherte über einen Meter hoch das Gestrüpp und während der letzten Ortsumgänge mit dem Ortschaftsrat waren sich alle einig: Hier sollte etwas passieren. Schließlich ist die Kirche Mater Dolorosa von innen ein barockes Kleinod, eine Augenweide. Da sollte es außen um sie herum nicht ungepflegt aussehen.