Burladingen Kein Weihnachtsfrieden im Rathaus

Nicht die einzige, die Ebert in den vergangenen Tagen einstecken musste. Auch die Kommunalaufsicht des Landratsamtes gab bekannt, dass das zwei Jahre andauernde Disziplinarverfahren gegen den Burladinger Verwaltungschef mit einem Verweis abgeschlossen wurde. Was der bedeutet, erklärt das Amt auf Nachfrage des Schwarzwälder Boten. "Das Disziplinarrecht verfolgt keinen Strafzweck. Im Vordergrund eines Disziplinarverfahrens steht vielmehr die Erinnerung des Beamten an seine Dienstpflichten und ihre Einhaltung. Wird gegen einen Beamten ein neues Disziplinarverfahren eingeleitet, sind früher verhängte Disziplinarmaßnahmen zu berücksichtigen. Dies jedoch nur innerhalb gesetzlich geregelter Fristen. Ein Verweis darf nach Paragraph 42 Absatz 1 des Landesdisziplinargesetzes nach zwei Jahren bei weiteren Disziplinarverfahren nicht mehr verwertet werden."

Es ist also ein wenig wie beim Punktekatalog in Flensburg. Schülzle ging in seinem Wortbeitrag auf die Weihnachtsgrüsse des Bürgermeisters ein, der sich darin für "das gute Miteinander" bedankte. Davon, so der einstige Fraktionssprecher der Freien Wähler, könne jedoch keine Rede sein. "Wir bekommen sie kaum noch zu Gesicht, bei den Nachsitzungen sind sie immer gleich weg", kritisierte Schülzle und ging auf das Thema Marktplatz vor dem Ärztehaus ein.

"Wir bitten und betteln, wir beschließen und fragen nach und es geht nicht voran." Das sei, so Alexander Schülzle eben dem, aus seiner Sicht "nicht guten Miteinander geschuldet". Dabei habe man doch gesehen wie Ebert sich für andere Projekte einsetze und wie schnell es gehe, wenn der Stadtchef "da hinter her war".