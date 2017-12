Burladingen Katze überlebt Luftgewehr-Attacke

Jetzt, so sagt Silvio Hoch, will Zicke gar nicht mehr raus, geht lieber aufs Katzenklo statt in den Garten, ist manchmal ängstlich und verkriecht sich. Und Hoch und seine Frau sind wütend und ratlos. Wem könnten die eigentlich zutraulichen Miezen ein Dorn im Auge sein?

Zicke und ihre Geschwister wurden von Familie Hoch mit der Flasche großgezogen, denn die Mutterkatze Jacky wurde auf der B 32 direkt vor Hochs Haus in Hausen von einem Auto überfahren. Jacky war eine Maine-Coon-Mischlingskatze. Diese nordamerikanische Rasse wird ziemlich groß und hat sehr lange Haare. "Ein wunderschönes Tier", sagt Iris Hoch, und zeigt Bilder von Jacky, die sie auf ihrem Smartphone immer bei sich trägt.

Als Jacky 2015 im Juni verunglückte, waren die Katzen aus ihrem Wurf noch winzig. "Wir haben sie Zicke, Garfield und Schreierle genannt, ein bisschen nach ihren Charaktereigenschaften", erzählt die 46-jährige Katzenmutter. Garfield, der Rotgetigerte, Zicke, die Eigenwillige und Schreierle, der so herzerweichend maunzen konnte. Eigentlich, so berichtet Silvio Hoch, seien alle drei der kleinen Katzen schon vergeben gewesen.