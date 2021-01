Burladingen Katja Reck gibt sich einen Ruck

Zuvor war die Stelle mehrfach ausgeschrieben gewesen und keiner der Bewerber war dem Gremium wirklich recht. Alle blitzten ab. "N.N." – noch zu benennen – prangte da zwei Jahre lang an der Tür zum Hauptamtsleiter, während Katja Reck alles wegschaffte, was ihr auf ihrem Tisch landete. Inzwischen heißt das Hauptamt übrigens "Zentrale Dienste". Und es galt und gilt – obwohl das Ordnungsamt mittlerweile ausgegliedert wurde – immer noch als eine Art "Superministerium".

Katja Reck war und ist unter anderem für sämtliche Burladinger Schulen zuständig, für die Volkshochschule, das Rathaus-Personal, das Stadtmarketing und die Jugendmusikschule.

Gerüstet ist sie gut. Die gebürtige Pfronstetterin aus dem Landkreis Reutlingen hat an der Hochschule in Kehl das klassischer Studium für den gehobenen Verwaltungsdienst absolviert und dort 2010 ihren Abschluss gemacht. Als Diplomverwaltungswirtin FH. "Heute heißt das Bachelor of Arts", sagt sie und lacht. Darunter könne man sich eigentlich kaum mehr etwas vorstellen, räumt Reck ein. Tatsächlich verbinden wohl die meisten Zeitgenossen mit einem Bachelor eher den schmachtenden Rosenverteiler aus dem TV.

Bei der Stadt Münsingen war Katja Reck ebenfalls schon im Hauptamt tätig, bevor sie sich auf die Stellvertreterstelle des Hauptamtes Burladingen bewarb. Dass in Münsingen nicht Endstation sein würde, dass sie den höheren Dienst anstreben würde, für den sie studiert hatte, dass war ihr in dieser Zeit schon klar. Sie bekam die Stelle in der Fehlastadt, zog nach Gammertingen und musste erleben, dass wenige Monate später ihr direkter Vorgesetzter – Amtsleiter Michael Schäfer – kündigte.

Weder sie noch die Verwaltung fackelten lange, Katja Reck übernahm und hatte keine Ahnung, dass diese Interimslösung zwei Jahre dauern, letztlich aber auch einen Karrieresprung für sie bedeuten würde.

Denn Einarbeiten muss sich die junge Frau nun nicht mehr. In Burladingen bei den Schulen, den Eltern und vielen Bürgern ist sie längst bekannt. Beweisen muss sie sich ohnehin tagtäglich. Denn gerade im Stadtmarketing und bei der Digitalisierung der Schulen hat der neue Bürgermeister ja viel vor.

Bayern München und Zumba in der Freizeit

Bleibt da noch Freizeit? Und wenn ja, wie wird sie verbracht? "In der Pandemie ist das ja jetzt alles schwierig", verrät Katja Reck und erzählt, dass sie seit frühester Jugend Fußballfan ist und ihrem verehrten Verein Bayern München schon auf so manches internationale Spiel begleitet hat. Sogar in den USA ist sie deshalb schon gewesen. Und um sich in Form zu halten, powert sie sich beim Zumba aus, Fitnesssport zu vor allem lateinamerikanischer flotter Musik, drei- bis viermal die Woche.

Auch das geht des Lockdowns wegen gerade nicht. Aber: "Es kommen auch mal wieder andere Zeiten", sagt die Amtsleiterin optimistisch. Und das, obwohl sie weiß: Ein Provisorium kann manchmal länger dauern.