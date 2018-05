Burladingen Kapelle überzeugt mit Neuer Deutscher Welle

Burladingen-Ringingen. Der Vorsitzende Matthias Schuler begrüßte unter den Gästen Bürgermeister Harry Ebert, Ringingens Ortsvorsteher Markus Weiß und Salmendingens Ortsvorsteher Erwin Straubinger sowie den stellvertretenden Kreisverbandsvorsitzenden Joachim Dietrich. Keinen freien Platz mehr gab es in der renovierten Festhalle, als die Jugendgruppe unter der Leitung von Caro Saule mit "Scotland the Brave" den Abend eröffnete. Nach "The Lord of the Dance" und "Pirates of the Carribbean: at World’s Hand" kamen die Nachwuchsmusiker um eine Zugabe nicht umhin. Sabine Pfister war es, die danach auch die Jugendkapelle Ringingen-Salmendingen unter der Stabführung von Robert Nadler ankündigte. "Leuchtfeuer-Impression" von Kurt Gäble mit seinen langgezogenen Melodielinien, umgeben von unruhigen, rhythmischen Themen, wurde zum Auftakt gespielt. "Equinox" von Ed Huckeby war das zweite Stück, das die 26 Musikerinnen und Musiker der Jugendkapelle zum Besten gaben. Die "Pennsylvania Polka" von Lester Lee kam vielen Konzertbesuchern aus der Filmkomödie "Und täglich grüßt das Murmeltier" bekannt vor. Nach Lady Gagas "Born This Way" aus ihrem zweiten Studioalbum und einer Zugabe entließen die jungen Künstler ihr begeistertes Publikum in die Pause.

Danach spielte der Musikverein Ringingen zuerst das Stück "Dawn of a New Day" von James Swearingen, ehe Heike Pfister die Moderation übernahm. Schon dieses Werk mit seiner einen atemberaubenden Sonnenaufgang zeichnenden Eröffnungsfanfare begeisterte die Zuhörer. "Cry of the Last Unicorn" von Rossano Galante handelt von einer anschaulichen Darstellung des schicksalhaften Zusammentreffens der Jäger, die das legendäre letzte Einhorn verfolgen. Die Musik, manchmal zu Tränen rührend, teilweise dramatisch und aufregend, traf den Geschmack des Publikums.

"Persis" von James Hosay erzählt die Zeitreise eines in der heutigen Zeit lebenden Mannes in die altertümliche Vergangenheit. Mit "80er-KULT(tour)" von Thiemo Kraas entführte der Musikverein in die 1980er, ein Jahrzehnt hochkarätiger Popmusik. In seinem großartigen Arrangement verarbeitete Thiemo Kraas die fünf Neue-Deutsche-Welle-Hits "Skandal im Sperrbezirk", "Ohne dich", "1000 und 1 Nacht", "Sternenhimmel" und Falcos "Rock Me Amadeus" miteinander. Mit der Polka "Augenblicke" von Martin Scharnagl verabschiedeten sich die Musiker mit rhythmischen Passagen und schönen Melodien. Der Zugabe schlossen sich langanhaltender Applaus und ein kleiner Umtrunk an.