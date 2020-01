Burladingen Kanz-Brüder werden in Buch empfohlen

Michael Kanz hält freudig die frischgedruckte Ausgabe des buntbebilderten Bändchens in den Händen. In Kapitel 23 auf Seite 54 ist Melchingen dran. Und da ist es nicht etwa die große und gut erhaltene Burgruine oder die schön angelegte Lauchert-Quelle die das Rennen macht. Nein, es ist das Lindenhof-Theater und es sind die PS-starken Nobelkarossen der Autohändler Michael und Sven Kanz. Auf zwei Seiten schildert die Autorin, wie das Brüderpaar seine Karriere mit den Luxusautos startete, wie das Fernsehen sie entdeckte und wie der spacige Showroom einst unter Polizeibegleitung angeliefert werden musste. Vor mehr als einem Jahr schon hat Barbara Goerlich deshalb mit den Erfolgsunternehmern Kontakt aufgenommen. "Die kannte uns schon aus dem Fernsehen", sagt Sven Kanz lachend. Wochenlang gingen die Telefonate hin und her, E-Mails wurden geschrieben, die Kanz-Brüder mussten einige Fragen beantworten. Die Autorin hatte Beiträge beim SWR und RTL gesehen und war sich sicher: "Das muss in mein Buch." Dann im Herbst kam die Mitteilung, dass sich die Veröffentlichung verzögern würde. Dabei warteten die Autohändler schon mit Spannung auf den Bildband.