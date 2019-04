Burladingen Kanz-Brüder: Statt Soap seriöse Wissenschaft

Im Café am Stuttgarter Flughafen haben Sven und Michael Kanz noch schnell ihre Hausaufgaben gemacht. Sie haben vor dem Abflug in die Bundeshauptstadt noch jene Fragen durchgelesen, die die Wissenschaftler des Hauses der Geschichte in Berlin, Leipzig und Bonn ihnen zum Thema "Purer Luxus" wenige Stunden später stellen sollten.

Bundesweit gelten die Erfolgsunternehmer, nicht erst seit ihrem jüngsten RTL-Auftritt am vergangenen Sonntag direkt nach der Formel 1, als die Spezialisten in Sachen Luxus. Der teuerste Wagen der Welt: bei ihnen im Angebot.

Die Kunden fliegen schon mal im Heli ein und gehören zum spanischen Adel oder sind Scheichs von der arabischen Halbinsel. Die Glitzer-und Glamourwelt, in der die Brüder sich da bewegen, zusammen mit ihren regelmäßigen Fernsehauftritten hat aus den beiden Schwaben längst selber Promis gemacht. An ihnen wollten also auch die Historiker in der Bundeshauptstadt nicht vorbei.