Burladingen Kanz-Brüder handeln mit Blaulicht-Fahrzeugen

Die Ringinger Wehr lieh sich ein Fahrzeug als Attraktion für ihr Fest

Bald waren es auch Vorführwagen von Audi. Denn der große deutsche Autobauer hat in seinem Segment auch voll ausgerüstete Feuerwehrautos oder Rettungswagen für Notärzte im Angebot. "Das sind Blaulichtautos, die vorher auf Messen standen oder Feuerwehren und Rettungsdiensten als Modelle präsentiert und von denen Probe gefahren wurden und die wir dann als gebraucht verkaufen. Die sind aber quasi neu", erzählt Michael Kanz. Und deshalb seien sie für die Käufer ein echtes Schnäppchen, an das man sonst nicht so einfach rankomme, meint der Autohändler.

Derlei rot lackierte Modelle mit Blaulicht, starker Rundumbeleuchtung, Funkanlage, Außensteckdose, Alu-Felgen und Allrad gingen vom Kanz-Hof unter anderem an die Feuerwehr Pfullingen, nach Kirchheim Teck und der letzte nach Köln.

Leihweise hatte auch mal die Ringinger Feuerwehr einen. Die Kanz-Brüder haben den Audi-A6 mit Allrad als kleine Attraktion für ein Fest der Floriansjünger gerne zur Verfügung gestellt. Und beim Fest war der Wagen von vielen Neugierigen umringt. "Die waren von der Ausstattung alle begeistert und es war für Privatleute mal die Chance, in einem Blaulichtauto zu sitzen", erzählt Michael Kanz.