Burladingen Kanalsanierung könnte teuer werden

Burladingen-Stetten. Die Überschwemmungen der Keller und Untergeschosse nach starken Regenfällen in einem bestimmten Abschnitt der Burladinger Straße ist seit Jahren Dauerthema im Ortschaftsrat und auch bei den Anwohnern (wir berichteten). Einige sprechen von Pfusch am Tiefbau, weil die Leitungen zu wenig Gefälle hätten und deshalb das Wasser nicht abfließen könne. Andere drängen darauf, den Anwohnern endlich zu erlauben, sich an den Hauptsammler anzuschließen, wie es einer der Hausbesitzer bereits gemacht hat. Auch ob ein weiterer Schacht und die Anschaffung von Pumpen Abhilfe schaffen könnte, wurde jahrelang diskutiert.

In der November-Sitzung des vergangenen Jahres haben die Betroffenen im Ortschaftsrat jedenfalls richtig Druck gemacht, waren nahezu vollzählig erschienen und hatten auch versucht, mit einem Schreiben ans Landratsamt auf ihr Anliegen aufmerksam zu machen. Drastisch schilderten sie damals ihr Problem, beschrieben, dass bei jedem Starkregen "die Scheiße ins Haus geschwemmt" wird, wie es Anwohnerin Daniela Fritz damals klar formulierte.

Jetzt liegen Zahlen auf dem Tisch: Die Stadt Burladingen hat die Bereitschaft signalisiert, den Kanal zu sanieren und den Versuch zu unternehmen, mit einer Tiefbaumaßnahme ein deutliches Gefälle zu erreichen. Problem: Ingenieure haben bereits vor Jahren bezweifelt, ob dies überhaupt hinzukriegen ist. Und: Die Anlieger müssten dafür richtig tief in die Tasche greifen. Denn die Tiefbauarbeiten würden über 100 000 Euro kosten und sollen dann, so hat es das Bauamt der Stadt Burladingen mitgeteilt, per Anliegerbeiträge auf die wenigen Betroffenen umgelegt werden. Es könnten leicht fünfstellige Summen zusammen kommen.